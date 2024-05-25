Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Кэти Волынец
2:0
Завершен
Оксана Селехметьева
Ролан Гаррос — квалификация (ж)
Анастасия Захарова
1:2
Завершен
Ева Лис
Ролан Гаррос — квалификация (ж)
Мэдисон Кис
2:0
Завершен
Людмила Самсонова
Страсбург
Панатинаикос
73:57
Завершен
Фенербахче
Евролига|1/2 финала
Реал Мадрид
87:76
Завершен
Олимпиакос
Евролига|1/2 финала
Нью-Йорк Рейнджерс
2:1
Завершен
Флорида Пантерз
НХЛ - плей-офф|Финал - Восток. 2-й матч
10:59, 25 мая 2024Спорт

Тренер «Химок» прокомментировал интерес к капитану «Спартака» Джикии

Тренер «Химок» Талалаев прокомментировал интерес к капитану «Спартака» Джикии
Андрей Талалаев

Андрей Талалаев. Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал интерес клуба к капитану «Спартака» Георгию Джикии. Об этом сообщается на сайте «Химок».

«Я за приход любого качественного игрока, который позволит команде стать лучше. Намека на готовность взять Джикию в моих словах нет, просто констатация», — сказал Талалаев.

18 мая «Спартак» официально объявил, что Джикия уйдет из клуба после завершения нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Защитник пополнил состав красно-белых в 2016 году. Всего в составе москвичей Джикия провел 214 матчей. Вместе с клубом он выиграл чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны.

Ранее Джикия высказался об уходе из «Спартака». «Если бы было хоть какое-то предложение, я бы точно остался в клубе. Не было никакой истории про финансы», — отметил 30-летний защитник.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Костин
      Обсудить
      Последние новости

      «Придется проявить гибкость». Минфин США прокомментировал ход переговоров по замороженным российским активам

      Российский автомобилист попал под удар украинского дрона

      Российская армия вынудила солдат ВСУ бежать

      В ФРГ оценили призыв Зеленского сбивать российские ракеты силами НАТО

      Раскрыта цена одной ночи в самых высоких апартаментах «Москва-Сити»

      Раскрыта информация о состоянии пострадавших при срыве крыши школы детей

      В ЦБ России высказались о ставках по кредитам и вкладам

      Тренер «Химок» прокомментировал интерес к капитану «Спартака» Джикии

      Полицейские посетили БДСМ-вечеринку в российском городе

      Жители Ирана вышли на улицы для прощания с министром иностранных дел

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше