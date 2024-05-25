Тренер «Химок» прокомментировал интерес к капитану «Спартака» Джикии

Тренер «Химок» Талалаев прокомментировал интерес к капитану «Спартака» Джикии

Тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал интерес клуба к капитану «Спартака» Георгию Джикии. Об этом сообщается на сайте «Химок».

«Я за приход любого качественного игрока, который позволит команде стать лучше. Намека на готовность взять Джикию в моих словах нет, просто констатация», — сказал Талалаев.

18 мая «Спартак» официально объявил, что Джикия уйдет из клуба после завершения нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Защитник пополнил состав красно-белых в 2016 году. Всего в составе москвичей Джикия провел 214 матчей. Вместе с клубом он выиграл чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны.

Ранее Джикия высказался об уходе из «Спартака». «Если бы было хоть какое-то предложение, я бы точно остался в клубе. Не было никакой истории про финансы», — отметил 30-летний защитник.