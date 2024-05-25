JW: Зеленский сделает хуже Западу призывом сбивать российские ракеты силами НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский сделает хуже Западу призывом сбивать российские ракеты силами НАТО. Такое мнение высказал обозреватель Райнхард Лаутербах в эфире Junge Welt, который доступен на YouTube.

По словам Лаутербаха, Зеленского не волнует тот факт, что Североатлантический альянс станет стороной конфликта при непосредственном вовлечении. Именно поэтому он призвал НАТО защищать воздушное пространство Украины.

«Почему другие должны выбраться из этой катастрофы в лучшем виде, чем они?» — подчеркнул журналист.

20 мая Зеленский призвал страны альянса сбивать воздушные цели над Украиной, если они не могут поставить самолеты Киеву.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, исключил идею сбивать ракеты России с помощью систем противовоздушной обороны альянса.