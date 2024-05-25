В Харькове произошла серия взрывов

Мэр Харькова Терехов сообщил о серии взрывов в городе

Мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram-канале сообщил о серии взрывов в Харькове в ночь на 25 мая.

«В городе громко. Будьте осторожны», — написал он. Информацию о взрывах подтвердил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Он призвал местных жителей направиться в укрытия. Спустя десять минут руководитель ОВА написал о повторных взрывах. Представители администрации украинского региона не уточнили, где произошли взрывы, есть ли повреждения и пострадавшие.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога действует в Харьковской, Днепропетровской, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.

Вечером 24 мая мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрыве в городе. В каком именно районе прогремел взрыв, не уточняется. Информация о повреждении объектов также не поступала.

23 мая стало известно об уничтожении на разгрузочной станции под Харьковом железнодорожного состава с военной техникой. Как сообщил городской глава, за 15 минут в областном центре раздалось около десяти взрывов.

