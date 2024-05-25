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08:24, 25 мая 2024Мир

В МИД России обвинили Запад в наращивании потенциалов для киберопераций

МИД России: Запад наращивает наступательные потенциалы для киберопераций

Фото: Сергей Власов / Globallook Press

Страны Запада во главе с США наращивают наступательные потенциалы в сфере информационных технологий, чтобы проводить кибероперации против России, Китая и других самостоятельных государств, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов.

Он подчеркнул, что о таких планах говорится в стратегии кибербезопасности Пентагона и других американских доктринальных документах. Кроме того, Люкманов отметил, что представители Белого дома регулярно сообщают о намерении вести борьбу с недемократическими режимами с помощью цифровых средств.

Ранее в МИД назвали невозможным диалог с США по кибербезопасности в текущих реалиях, потому что Вашингтон хочет нанести Москве стратегическое поражение с помощью некинетических средств информационных технологий.

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      Сергей Грехов
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