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23:00, 26 мая 2024Россия

Беспилотник сбили в небе над российским регионом

Минобороны: украинский беспилотник сбили над Брянской областью

Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотник в небе над Брянской областью. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«Около 22:30 по московскому времени пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

Ранее беспилотник упал в Орске Оренбургской области. В результате инцидента обошлось без серьезных повреждений. Другие подробности не сообщались.

23 мая стало известно, что украинский беспилотник самолетного типа сбит над Татарстаном. Целями дрона могли быть нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Танеко» и завод «Оргсинтез».

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      Евгений Силаев
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