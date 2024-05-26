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09:18, 26 мая 2024Россия

Беспилотник ВСУ уничтожили над Белгородской областью

Минобороны отчиталось об уничтожении беспилотника ВСУ над Белгородской областью

Фото: Антон Вергун / ТАСС

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) был уничтожен средствами противовоздушной обороны над Белгородской областью. Об этом отчитались в Минобороны России, подробный комментарий опубликовали в Telegram-канале ведомства.

Атаку со стороны Украины удалось пресечь около 08:00 в воскресенье, 26 мая, пояснили в Минобороны. Сбитое устройство относилось к самолетному типу.

Других подробностей о произошедшем в ведомстве не привели.

До этого сообщалось, что силы ПВО сбили ракету «Нептун» и 29 снарядов Vampire над Белгородской областью. Сведений о пострадавших тогда не поступало.

25 мая стало известно, что не менее 20 взрывов прозвучали в Белгороде. В городе и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности.

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      Анна Щербакова
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