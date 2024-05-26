Беспилотник ВСУ уничтожили над Белгородской областью

Минобороны отчиталось об уничтожении беспилотника ВСУ над Белгородской областью

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) был уничтожен средствами противовоздушной обороны над Белгородской областью. Об этом отчитались в Минобороны России, подробный комментарий опубликовали в Telegram-канале ведомства.

Атаку со стороны Украины удалось пресечь около 08:00 в воскресенье, 26 мая, пояснили в Минобороны. Сбитое устройство относилось к самолетному типу.

Других подробностей о произошедшем в ведомстве не привели.

До этого сообщалось, что силы ПВО сбили ракету «Нептун» и 29 снарядов Vampire над Белгородской областью. Сведений о пострадавших тогда не поступало.

25 мая стало известно, что не менее 20 взрывов прозвучали в Белгороде. В городе и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности.