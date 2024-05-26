13 беспилотников ВСУ попытались атаковать российские регионы

Минобороны: силы ПВО уничтожили 13 дронов ВСУ над Курской и Орловской областями

В ночь на 26 мая российская система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила и уничтожила 13 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетного типа над двумя регионами. Об этом сообщило Минобороны России.

В частности, дежурные средства ПВО уничтожили 10 дронов над территорией Курской области, еще три беспилотник — над Орловской областью.

Ранее стало известно об уничтожении дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что дрон был перехвачен над Брасовским районом. В результате атаки никто из жителей не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Вечером 25 мая система ПВО сбила 15 воздушных целей на подлете к Белгороду.