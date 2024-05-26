Над Брянской областью перехватили беспилотник ВСУ

Губернатор Богомаз: силы ПВО уничтожили украинский БПЛА на Брянской областью

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.

Он уточнил, что дрон был перехвачен над Брасовским районом. В результате атаки никто из жителей не пострадал, разрушений не зафиксировано. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

Вечером 25 мая система ПВО сбила 15 воздушных целей на подлете к Белгороду. Пострадали четыре человека, состояние двоих из них оценивается как тяжелое.