Часть конструкции аттракциона упала на ребенка в Москве

Часть конструкции аттракциона упала на ребенка в торговом центре в Москве

Часть конструкции аттракциона упала на ребенка в торговом центре, расположенном на шоссе Энтузиастов на востоке Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

В ведомстве рассказали, что в результате происшествия пятилетний мальчик доставлен в больницу.

Установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проводимой по данному инциденту проверки контролирует лефортовская межрайонная прокуратура контролирует.

Ранее ребенок распорол живот на глазах родителей во время отдыха в Сочи и не выжил. Непредвиденная ситуация произошла с шестилетним россиянином, отдыхавшим в популярном курортном городе вместе с родителями, вечером 25 мая.