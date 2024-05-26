Россияне уличили китайский автомобиль в занижении расхода топлива

Компьютер на Haval M6 уличили в некорректной передаче данных о расходе топлива

Бортовой компьютер на китайском автомобиле Haval M6, который продается в России, уличили в некорректной передаче данных о расходе топлива из расчета на 100 километров. Об этом со ссылкой на собственные исследования сообщил журнал «За рулем».

Автор материала проверил расход топлива по чекам с бензоколонок и отметил, что впервые сталкивается с насколько серьезным занижением реальных данных. Данные на экране оказываются меньше настоящих на два-три литра.

При этом иногда разрыв оказывается неприлично большим. В одном из случаев во время езды по городу при реальном расходе 12,36 литра компьютер показал 8,4 литра на 100 километров. В среднем же кроссовер расходует 10,78 литра на 100 километров, хотя показания компьютера говорят о девяти литрах.

По данным «Автостата», в апреле Haval M6 в результатом 3235 единиц вошел в десятку наиболее продаваемых в России кроссоверов. Самым популярным из них стал Haval Jolion (6112 автомобилей), а второе и третье места заняли отечественные Lada Niva Travel и Lada Niva Legend (5044 и 4501 автомобиль).