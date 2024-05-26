Маск сделал необычное заявление о войне

Илон Маск заявил, что управляемое человеком оружие не подходит для войн будущего

Оружие, которое управляется непосредственно человеком, не подходит для современных войны. С таким необычным заявлениям выступил американский предприниматель Илон Маск, свое высказывание он опубликовал в Х, передает РИА Новости.

Маск отметил, подобная методика устарела. «Авианосцы, как и все, что пилотируется и управляется человеком, — устаревшие технологии», — уверен он.

Его слова стали реакцией на мнение американского миллиардера Дэвида Сакса о том, что беспилотники станут будущим войны. Он подчеркнул, что, если США не смогут осознать это в ближайшее время, тенденция в корне изменит мировой баланс сил.

До этого Маск заявил о неизбежной гражданской войне на Западе.

Ранее, в апреле, в американском журнале The American Thinker вышел материал, в котором указывалось, что протестные настроения охватили не только США, но и весь коллективный Запад.