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16:41, 26 мая 2024Наука и техника

Маск сделал необычное заявление о войне

Илон Маск заявил, что управляемое человеком оружие не подходит для войн будущего

Фото: Yolanda Ruiz / Globallookpress.com

Оружие, которое управляется непосредственно человеком, не подходит для современных войны. С таким необычным заявлениям выступил американский предприниматель Илон Маск, свое высказывание он опубликовал в Х, передает РИА Новости.

Маск отметил, подобная методика устарела. «Авианосцы, как и все, что пилотируется и управляется человеком, — устаревшие технологии», — уверен он.

Его слова стали реакцией на мнение американского миллиардера Дэвида Сакса о том, что беспилотники станут будущим войны. Он подчеркнул, что, если США не смогут осознать это в ближайшее время, тенденция в корне изменит мировой баланс сил.

До этого Маск заявил о неизбежной гражданской войне на Западе.

Ранее, в апреле, в американском журнале The American Thinker вышел материал, в котором указывалось, что протестные настроения охватили не только США, но и весь коллективный Запад.

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      Анна Щербакова
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