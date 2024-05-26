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12:29, 26 мая 2024Россия

Медведев ответил на слова Польши об ударе США по российским целям

Медведев: Польше нужно понимать, что удар США по российским целям грозит войной

Фото: Сергей Бобылев / POOL / ТАСС

Польше нужно понимать, что удар США по российским целям означает начало мировой войны. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

Таким образом экс-президент России ответил на слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о возможности такого удара. Польский политик до этого рассказал, что Варшава поддерживает «право» Киева наносить удары по военным объектам внутри России. При этом он призвал западные страны «прекратить постоянно ограничивать себя» в вопросе помощи Украине.

«Варшава не останется в стороне и точно получит свою долю радиоактивного пепла», — допустил Медведев.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский попросил США и Евросоюз разрешить стране бить западным оружием по России.

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      Анна Щербакова
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