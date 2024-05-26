Медведев ответил на слова Польши об ударе США по российским целям

Медведев: Польше нужно понимать, что удар США по российским целям грозит войной

Польше нужно понимать, что удар США по российским целям означает начало мировой войны. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

Таким образом экс-президент России ответил на слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о возможности такого удара. Польский политик до этого рассказал, что Варшава поддерживает «право» Киева наносить удары по военным объектам внутри России. При этом он призвал западные страны «прекратить постоянно ограничивать себя» в вопросе помощи Украине.

«Варшава не останется в стороне и точно получит свою долю радиоактивного пепла», — допустил Медведев.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский попросил США и Евросоюз разрешить стране бить западным оружием по России.