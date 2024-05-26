Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:30, 26 мая 2024Наука и техника

Оценен объем хранящейся в мозге информации

Neural Computation: оценен объем хранящейся в мозге информации

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Ученые Института биологических исследований Солка в Калифорнии представили новую оценку, какой объем информации может хранить человеческий мозг. Результаты исследования опубликованы в журнале Neural Computation.

Специалисты применили концепции теории информации для анализа синапсов гиппокампа крысы — области мозга, участвующей в обучении и памяти. Новая модель учитывала зашумленность многих сигналов и клеток мозга и использовала бит — дискретную единицу информации — для измерения количества информации, хранящейся в синапсе.

Ученые оценили силу синапсов, которые возникают в месте контакта аксона одной клетки и шипиков (структур в виде выростов), располагающихся рядом на одном и том же дендрите другой клетки. Они разделили синапсы по силе, выделив 24 возможных категории, а затем сравнили синапсы попарно, чтобы определить, насколько точно модулируется сила каждого межнейронного контакта. Оказалось, что рядом находящиеся синапсы имеют примерно одинаковую силу и размер дендритных шипиков. Это означает, что мозг очень точно модулирует синапсы с течением времени.

Исследователи также измерили объем информации, хранящейся в каждой из 24 категорий. Несмотря на различия в размерах дендритных шипиков, каждая категория содержала примерно одинаковое количество информации (от 4,1 до 4,6 бита). Таким образом, мозг может хранить в 10 раз больше информации, чем считалось ранее.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      В Петербурге ликвидировали психически больного преступника. Мужчина открыл стрельбу по людям из-за замечания о курении

      В Британии предсказали реакцию России на удары ВСУ по ее территории оружием НАТО

      Российские военные спасли жителей Волчанска от украинских обстрелов

      В России с 1 июня у некоторых граждан вырастут пенсии

      Польские военные подняли в небо авиацию из-за активности России

      Раскрыт рецепт фирменного салата Лукашенко «Молодость»

      США пригрозили санкциями европейским банкам из-за России

      Оценен объем хранящейся в мозге информации

      Назвавшего Путина тираном Байдена самого назвали тираном

      В Киеве заявили о холодном душе для Зеленского от Байдена

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше