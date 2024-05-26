Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в российском регионе

МЧС: мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Архангельске

В частном доме в Архангельске произошел пожар, погиб мужчина. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

Отмечается, что огонь охватил один из подъездов. Огнеборцы эвакуировали 12 человек, в том числе двоих детей, после чего локализовали пожар.

«К сожалению, в горящей квартире пожарные ведомства обнаружили погибшего мужчину», — сообщили в МЧС.

Ранее мощный пожар произошел в подмосковном Подольске. По словам местных жителей, перед этим в городе прогремел взрыв. Отмечается, что дым от пожара был виден за несколько километров.

До того сообщалось о пожаре в селе Гридино в Карелии. Он начался в результате падения электрического столба из-за шквалистого ветра. Никто из жителей не пострадал, но были повреждены десятки зданий.