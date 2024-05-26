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22:25, 26 мая 2024Путешествия

Число погибших в крупном ДТП с автобусом в Турции увеличилось

МВД: в ДТП на юго-востоке Турции погибли 10 человек, 39 пострадали

Фото: Osman Orsal / Reuters

Число погибших в крупном ДТП с автобусом в Турции увеличилось. Об этом сообщил глава МВД Али Ерликая в соцсети Х.

Министр внутренних дел заявил, что 39 человек ранены, десять погибли. Ерликая принес соболезнования народу.

Уточнялось, что автобус следовал из Стамбула в город Синоп на побережье Черного моря. Губернатор провинции Мефтун Даллы в эфире TRT Haber заявил, что авария могла произойти по вине водителя, который мог уснуть за рулем.

26 января стало известно, что как минимум шесть человек погибли и более 30 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в провинции Кастамону на севере Турции.

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      Юлия Мискевич
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