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13:06, 26 мая 2024Спорт

Названы главные ошибки при попытках получить плоский пресс

Фото: Pxhere

Фитнес-тренер Светлана Подлубная назвала главные ошибки при попытках получить плоский пресс. Ее слова приводит Marie Claire.

Эксперт заявила, что недостаточная интенсивность тренировок может замедлить процесс сжигания жира. В связи с этим она рекомендовала заниматься спортом регулярно и выполнять комплекс упражнений на все группы мышц. Также Подлубная посоветовала не забывать про кардио-упражнения, которые способствуют общему снижению процента жира в организме.

В числе неэффективных упражнений тренер назвала планку и скручивания. По ее мнению, планка не способствует сжиганию жира, что важно для достижения плоского живота.

9 февраля фитнес-тренер Артем Опальницкий рассказал об эффективном упражнении для мышц пресса. Специалист посоветовал обратить внимание на «горизонтальную планку по Стюарту Макгилу».

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      Анастасия Борисова
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