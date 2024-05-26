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15:35, 26 мая 2024Мир

В Великобритании предупредили о неизбежности новой пандемии

Бывший советник британского правительства Валланс предупредил о новой пандемии

Фото: Toby Melville / Reuters

Очередная пандемия выглядит абсолютно неизбежной, ее наступление является вопросом времени, поэтому новое правительство Великобритании должно сосредоточиться на подготовке к ней. Об этом заявил бывший главный научный советник кабинета министров королевства Патрик Валланс, пишет The Guardian.

По его словам, у страны есть вопросы, которые необходимо решить, например, внедрить более эффективное наблюдения для выявления таких вещей. Валланс напомнил о словах, сказанных в 2021 году лидерам «Большой семерки», о том, что ведущие страны должны быть гораздо более согласованными, чтобы не терять времени.

Речь идет о более быстром получении диагностических тестов, вакцин, методов лечения, чтобы не прибегать к крайним мерам, как во время пандемии COVID-19. Эксперт предложил относиться к подготовке к пандемии так же, как к вооруженным силам, то есть продолжать совершенствоваться даже в то время, когда войны нет.

Пока что, признал эксперт, подготовке в мировом масштабе не уделяется должного внимания. А если вопрос окончательно будет отодвинут на второй план в повестке G7 и G20, то в конечном итоге мир окажется в том же положении, что и в 2020 году.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о выявлении более сотни случаев заражения новым вариантом коронавируса, получившим наименование FLiRT. В то же время ученые отметили, что данный вариант не выглядит серьезной угрозой для здоровья, если у человека есть иммунитет к штамму омикрон, полученный в результате прививки или болезни.

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      Платон Щукин
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