Путина назвали абсолютным трудоголиком

Пресс-секретарь Песков назвал президента России Путина абсолютным трудоголиком

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в последнее время у президента России Владимира Путина напряженный рабочий график. Своим наблюдением пресс-секретарь главы государства поделился с журналистом Павлом Зарубиным, его комментарий репортер опубликовал в Telegram-канале.

Песков отметил, что президент России заканчивает рабочий день ежедневно далеко за полночь.

«И, собственно, рано утром он уже на связи, он уже функционирует», — пояснил представитель Кремля. По мнению пресс-секретаря, нынешний период требует от главы государства очень энергичных усилий.

«И наш президент знает, что и как делать», — заверил Песков.

До этого в Кремле оценили встречу Путина с белорусским президентом Александром Лукашенко словами «хорошо они посидели».

Песков подчеркнул, что у Москвы и Минска самая продвинутая форма интеграции и очень многогранное двухстороннее сотрудничество.