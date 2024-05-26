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11:54, 26 мая 2024Россия

Путина назвали абсолютным трудоголиком

Пресс-секретарь Песков назвал президента России Путина абсолютным трудоголиком

Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в последнее время у президента России Владимира Путина напряженный рабочий график. Своим наблюдением пресс-секретарь главы государства поделился с журналистом Павлом Зарубиным, его комментарий репортер опубликовал в Telegram-канале.

Песков отметил, что президент России заканчивает рабочий день ежедневно далеко за полночь.

«И, собственно, рано утром он уже на связи, он уже функционирует», — пояснил представитель Кремля. По мнению пресс-секретаря, нынешний период требует от главы государства очень энергичных усилий.

«И наш президент знает, что и как делать», — заверил Песков.

До этого в Кремле оценили встречу Путина с белорусским президентом Александром Лукашенко словами «хорошо они посидели».

Песков подчеркнул, что у Москвы и Минска самая продвинутая форма интеграции и очень многогранное двухстороннее сотрудничество.

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      Анна Щербакова
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