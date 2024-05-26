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03:38, 26 мая 2024Силовые структуры

Росгвардия показала кадры штурма квартиры стрелявшего по полицейским чеченца

Росгвардия показала видео штурма СОБР квартиры устроившего стрельбу в Петербурге
СюжетСтрельба в Санкт-Петербурге

Росгвардия показала видео штурма СОБР квартиры устроившего стрельбу в Петербурге преступника. Кадры размещены в Telegram-канале Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На видео видно, как бойцы выбивают входную дверь кувалдой. После этого раздается взрыв, предположительно, светошумовой гранаты.

О ликвидации забаррикадировавшегося в своей квартире и обстрелявшего полицейских психически больного уроженца Чечни сообщалось вечером 25 мая. 59-летний мужчина открыл огонь по людям из-за замечания о курении в неположенном месте.

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      Марина Совина
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