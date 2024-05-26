Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:31, 26 мая 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение на 26 и 27 мая

Фото: Роман Соколов / ТАСС

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному курортному региону опасности заявили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, в воскресенье, 26 мая, и понедельник, 27 мая, местами в северо-восточных, северо-западных, юго-восточных, юго-западных, центральных районах Кубани (исключая муниципальное образование города Краснодар) и на Черноморском побережье ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.

Материалы по теме:
Дали жару. США и Европа страдают от аномальной жары. Как люди спасаются от высоких температур?
Дали жару.США и Европа страдают от аномальной жары. Как люди спасаются от высоких температур?
13 августа 2022
Праведный огонь. Глобальное потепление выжигает планету пожарами. Почему человечество бездействует?
Праведный огонь.Глобальное потепление выжигает планету пожарами. Почему человечество бездействует?
8 августа 2021

В связи с этим представители ведомства призвали жителей и гостей региона соблюдать все необходимые меры безопасности. Так, в частности, сотрудники МЧС напомнили о запрете пользования открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев в лесах.

«Разводить костер необходимо на открытых площадках, окружив место разведения минерализованной полосой не менее 0,5 метра. По истечении необходимости костер должен быть залит водой или засыпан землей», — подчеркнули спасатели.

Ранее в мае руководство аэропорта Сочи приняло решение усилить меры безопасности. Представители авиагавани сообщили, что подобное решение принято по указанию Росавиации.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия нанесла мощный удар по складу ВСУ в Днепропетровской области. Там могли находиться американские ракеты ATACMS

      Взявший паспорт России хоккеист из США назвал самое отвратительное русское блюдо

      Задержанный по подозрению в получении взятки чиновник на Кубани подал в отставку

      Российские войска закрепились еще в двух украинских селах

      ВСУ при помощи дронов атаковали село в Белгородской области

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      Прокурор МУС объяснил претензии к Израилю

      Зеленский обратился к Байдену и Си Цзиньпину из Харькова

      В Госдуме назвали причину отказа Зеленского от проведения выборов

      В Турции начался протест против туристических автобусов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше