Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение на 26 и 27 мая

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному курортному региону опасности заявили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, в воскресенье, 26 мая, и понедельник, 27 мая, местами в северо-восточных, северо-западных, юго-восточных, юго-западных, центральных районах Кубани (исключая муниципальное образование города Краснодар) и на Черноморском побережье ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.

В связи с этим представители ведомства призвали жителей и гостей региона соблюдать все необходимые меры безопасности. Так, в частности, сотрудники МЧС напомнили о запрете пользования открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев в лесах.

«Разводить костер необходимо на открытых площадках, окружив место разведения минерализованной полосой не менее 0,5 метра. По истечении необходимости костер должен быть залит водой или засыпан землей», — подчеркнули спасатели.

Ранее в мае руководство аэропорта Сочи приняло решение усилить меры безопасности. Представители авиагавани сообщили, что подобное решение принято по указанию Росавиации.

