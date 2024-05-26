Россиянам назвали разрушающие стенки сосудов продукты

Эндокринолог Екатерина Янг: помимо фастфуда, разрушают сосуды сахар и алкоголь

Врач-эндокринолог Екатерина Янг назвала несколько разрушающих стенки сосудов продуктов, которые присутствуют в рационе многих россиян. Ее слова приводит «Российская газета».

Главным врагом здоровья сосудов Янг назвала трансжиры, которые в большом количестве содержатся в фастфуде, чипсах, полуфабрикатах, крекерах, концентратах супов, магазинных кетчупах и майонезах. Трансжиры, по словам врача, снижают синтез простациклина, который поддерживает оптимальный тонус сосудов, не позволяя им сужаться и тем самым улучшая кровоток. «Когда внутренняя стенка артерий не производит простациклин в достаточном количестве, образуются сгустки крови, и риск тромбозов резко возрастает», — предупредила она.

Помимо трансжиров, разрушительное влияние на сосуды оказывают употребленные в больших количествах сахар, сахарозаменители и фруктоза. Эта категория продуктов повышает уровень инсулина в крови, что, в свою очередь, увеличивает риск развития диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Не менее опасен для сосудов и алкоголь, добавила Янг.

Кроме того, спровоцировать проблемы с сердечно-сосудистой системой может большое количество в рационе растительных масел, включая кукурузное, кунжутное, подсолнечное, тыквенное и соевое. В этих маслах, как объяснила врач, содержится большое количество жирных кислот омега-6, которые могут спровоцировать «воспалительный процесс с переходом в хроническую форму, если их потреблять в избытке».

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