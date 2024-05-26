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15:55, 26 мая 2024Спорт

Рублев вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

Теннисист Андрей Рублев победил Даниэля и вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

Фото: Yves Herman / Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев пробился во второй круг «Ролан Гаррос» 2024 года, проходящий в Париже. Результаты доступны на сайте турнира.

Спортсмен одержал победу над японцем Таро Даниэлем. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:7 (3:7), 6:3, 7:5. Спортсмены провели на корте 3 часа 11 минут.

Во втором круге Рублев сыграет с победителем встречи между испанцем Педро Мартинесом и аргентинцем Тиаго Тиранте. Матч состоится 29 мая.

Рублев является шестой ракеткой мира. Он выигрывал олимпийское золото 2020 года в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой. На его счету 20 побед на турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Спортсмен ни разу не выигрывал турниры «Большого шлема».

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      Анастасия Борисова
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