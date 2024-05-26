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05:25, 26 мая 2024Мир

В Британии предсказали реакцию России на удары ВСУ по ее территории оружием НАТО

Меркурис: Россия даст масштабный ответ Западу на удары Украины по ее территории

Фото: Stringer / Reuters

Западные страны ждет масштабный ответ со стороны России, если США позволят Киеву атаковать ее территорию с помощью их оружия. Об этом предупредил британский аналитик Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Duran.

По его словам, в таком случае Россия начнет наносить удары по американским базам по всему миру. «Им доступны все возможные способы», — заявил эксперт.

Однако США не беспокоятся по поводу возможных последствий, поскольку глава государства Джо Байден одержим президентом России Владимиром Путиным, добавил он. При этом аналитик усомнился, что Вашингтону хватит сил для противодействия Москве.

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      Марина Совина
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