В России с 1 июня у некоторых граждан вырастут пенсии

В июне повышенную пенсию получат граждане РФ, отметившие 80-летний юбилей

С 1 июня 2024 года повышенную пенсию будут получать граждане России, которые в мае отметили 80-летний юбилей. Размер доплаты повысится в два раза, сообщает «Парламентская газета». Выплаты будут увеличены автоматически.

«Размер доплаты составляет сто процентов фиксированной части пенсии. В 2024 году это 8134 рубля 88 копеек, то есть выплату увеличат до 16 269 рублей», — объясняется в статье.

При этом уточняется, что надбавку назначат получателям страховой пенсии по старости. Повышение не затронет получателей страховой пенсии по инвалидности или по потере кормильца. Инвалидам первой группы после 80 лет фиксированную выплату не удвоят, поскольку у них имеется аналогичная надбавка.

На увеличение пенсии могут рассчитывать и пожилые граждане, уволившиеся с работы не позднее апреля 2024 года. «Пенсии работающим пенсионерам не индексируют, но после увольнения выплаты увеличивают, учитывая пропущенные индексации. Ранее перерасчет занимал три месяца, выплаты человек получал на четвертый месяц. Теперь пенсии индексируют на второй месяц после увольнения», — говорится в материале.

Ранее генеральный директор АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» Олег Мошляк рассказал, что для увеличения накоплений к моменту выхода на пенсию россиянам стоит использовать два финансовых инструмента. Речь идет о программе долгосрочных сбережений (ПДС) и корпоративной пенсионной программе, которые можно применять одновременно.