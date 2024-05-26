Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
05:22, 26 мая 2024Экономика

В России с 1 июня у некоторых граждан вырастут пенсии

В июне повышенную пенсию получат граждане РФ, отметившие 80-летний юбилей

Фото: Alexander Legky / Globallookpress

С 1 июня 2024 года повышенную пенсию будут получать граждане России, которые в мае отметили 80-летний юбилей. Размер доплаты повысится в два раза, сообщает «Парламентская газета». Выплаты будут увеличены автоматически.

«Размер доплаты составляет сто процентов фиксированной части пенсии. В 2024 году это 8134 рубля 88 копеек, то есть выплату увеличат до 16 269 рублей», — объясняется в статье.

При этом уточняется, что надбавку назначат получателям страховой пенсии по старости. Повышение не затронет получателей страховой пенсии по инвалидности или по потере кормильца. Инвалидам первой группы после 80 лет фиксированную выплату не удвоят, поскольку у них имеется аналогичная надбавка.

Материалы по теме:
Пособие по безработице в 2024 году: кому положено, минимальный и максимальный размер, как получить
Пособие по безработице в 2024 году:кому положено, минимальный и максимальный размер, как получить
15 мая 2024
Социальная пенсия в России в 2024 году: кто имеет право на выплату и каков ее размер после индексации в апреле
Социальная пенсия в России в 2024 году:кто имеет право на выплату и каков ее размер после индексации в апреле
22 апреля 2024

На увеличение пенсии могут рассчитывать и пожилые граждане, уволившиеся с работы не позднее апреля 2024 года. «Пенсии работающим пенсионерам не индексируют, но после увольнения выплаты увеличивают, учитывая пропущенные индексации. Ранее перерасчет занимал три месяца, выплаты человек получал на четвертый месяц. Теперь пенсии индексируют на второй месяц после увольнения», — говорится в материале.

Ранее генеральный директор АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» Олег Мошляк рассказал, что для увеличения накоплений к моменту выхода на пенсию россиянам стоит использовать два финансовых инструмента. Речь идет о программе долгосрочных сбережений (ПДС) и корпоративной пенсионной программе, которые можно применять одновременно.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      В Петербурге ликвидировали психически больного преступника. Мужчина открыл стрельбу по людям из-за замечания о курении

      В Британии предсказали реакцию России на удары ВСУ по ее территории оружием НАТО

      Российские военные спасли жителей Волчанска от украинских обстрелов

      В России с 1 июня у некоторых граждан вырастут пенсии

      Польские военные подняли в небо авиацию из-за активности России

      Раскрыт рецепт фирменного салата Лукашенко «Молодость»

      США пригрозили санкциями европейским банкам из-за России

      Оценен объем хранящейся в мозге информации

      Назвавшего Путина тираном Байдена самого назвали тираном

      В Киеве заявили о холодном душе для Зеленского от Байдена

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше