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00:42, 26 мая 2024Россия

В российском регионе объявили опасность атаки беспилотников

Смирнов: в Курской области объявлена опасность атаки БПЛА

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) была объявлена 26 мая на территории Курской области. Об этом написал в своем Telegram-канале врио главы приграничного российского региона Алексей Смирнов.

Он уточнил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) были приведены в готовность для отражения возможного нападения противника.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил, что в Белгороде и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности. Во время сигнала в городе прозвучали не менее 20 взрывов.

Тем временем дежурные средства ПВО уничтожили противокорабельную ракету «Нептун» и 29 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire над российским регионом.

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      Маргарита Пименова
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