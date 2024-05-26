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21:12, 26 мая 2024Бывший СССР

В центре Киева произошла массовая драка

Массовая драка произошла на Крещатике в Киеве

Фото: Brendan Smialowski / Reuters

Массовая драка произошла на улице Крещатик в центре Киева. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

На опубликованном видео видно, как между собой дерется группа молодых людей. Они наносят друг другу удары руками и ногами. Очевидцы не вмешиваются в происходящее.

Причины конфликта неизвестны.

Ранее в Киеве пьяные западные наемники из интернационального легиона устроили драку с поножовщиной, в результате которой несколько человек госпитализированы. Инцидент произошел в одном из частных домов Киева, где собрались гражданин Великобритании Лион Мшери, гражданин США Рони Редету, гражданин Канады Томас Морис и гражданин Румынии Арпад Верес. Когда компания наемников употребляла спиртное, между ними произошел словесный конфликт, который перерос в драку.

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      Евгений Силаев
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