В центре Киева произошла массовая драка

Массовая драка произошла на Крещатике в Киеве

Массовая драка произошла на улице Крещатик в центре Киева. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

На опубликованном видео видно, как между собой дерется группа молодых людей. Они наносят друг другу удары руками и ногами. Очевидцы не вмешиваются в происходящее.

Причины конфликта неизвестны.

Ранее в Киеве пьяные западные наемники из интернационального легиона устроили драку с поножовщиной, в результате которой несколько человек госпитализированы. Инцидент произошел в одном из частных домов Киева, где собрались гражданин Великобритании Лион Мшери, гражданин США Рони Редету, гражданин Канады Томас Морис и гражданин Румынии Арпад Верес. Когда компания наемников употребляла спиртное, между ними произошел словесный конфликт, который перерос в драку.