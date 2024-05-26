Волейболистки сборной Турции возмутились из-за полета в США экономклассом

Турецкие волейболистки возмутились полетом в США на Лигу наций экономклассом

Волейболистки сборной Турции выразили недовольство перелетом команды в США на Лигу наций. Об этом сообщает Ekonomim.

Игроки сборной Эбрар Каракурт и Зехра Гюнеш возмутились из-за того, что на 13-часовой полет им были предоставлены места в экономклассе. «Turkish Airlines заявила, что ответственность лежит на федерации волейбола», — отмечается в материале.

Компания THY, которая спонсирует транспортные перевозки Федерации волейбола Турции, также сняла с себя ответственность за ситуацию. В организации уточнили, что вопросами трансфера занимается соответствующая спортивная федерация.

Ранее Каракурт, которая выступает за калининградский «Локомотив», устроила драку в одном из ночных клубов Стамбула. В состоянии алкогольного опьянения спортсменка напала на певицу Мелсум Эрдост во время ее выступления.