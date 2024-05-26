Задержанный по подозрению в получении взятки чиновник на Кубани подал в отставку

Задержанный по подозрению во взятке кубанский чиновник Власов подал в отставку

Задержанный по подозрению в получении взятки заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Власов подал в отставку. Об этом Telegram-каналу Shot рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Чиновника заподозрили в получении взятки в размере более одного миллиона рублей, Власов был задержан 24 мая. По данным губернатора Краснодарского края, его заместитель написал заявление по собственному желанию. Его отставку Кондратьев принял.

Он подчеркнул в беседе с Shot, что правоохранительные органы должны дать оценку всей ситуации.

Власов в декабре 2021 года получил пост руководителя главного управления строительства Краснодарского края. На пост вице-губернатора его назначили в конце 2022 года.

Ранее сообщалось, что суд в Москве приговорил к девяти годам колонии начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по району Кунцево Татьяну Фролову. Ее признали виновной по статье 290 («Получение взятки») УК России.