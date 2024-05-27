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15:55, 27 мая 2024Мир

Испания выступила против ударов Украины по России с помощью оружия НАТО

Премьер Санчес: у Испании нет намерения, чтобы Киев оружием НАТО бил по России
СюжетРоссия и НАТО:
Педро Санчес

Педро Санчес. Фото: Remo Casilli / Reuters

У Испании нет намерения, чтобы Киев с помощью оружия, предоставленного странами НАТО, бил по территории России. Такое заявление сделал премьер-министр королевства Педро Санчес на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, трансляция доступна на сайте испанского кабмина.

27 мая в ходе визита в Испанию украинский лидер Владимир Зеленский подписал с испанским премьером Педро Санчесом двустороннее соглашение о безопасности.

Мадрид обязался предоставить Киеву в 2024 году военную помощь на один миллиард евро.

Ранее газета El Pais со ссылкой на источники сообщила, что Испания пообещает передать Украине оружие на рекордную сумму в 1,1 миллиарда евро. Уточняется, что новый пакет военной помощи включит в себя новую партию ракет Patriot, 19 танков Leopard 2A4, а также большое число материалов, произведенных в Испании.

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      Лина Пивоварова
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