Известный американский рэпер лишился крупного контракта после секс-скандала

Рэпер Пи Дидди лишился контракта с сетью магазинов оптики после секс-скандала

Известный американский рэпер Пи Дидди (Пафф Дэдди, P.Diddy, настоящее имя — Шон Комбс) лишился крупного контракта после секс-скандала. Об этом сообщает TMZ.

Американская сеть магазинов оптики Best Contacts & Eyeglasses убрала с полок оправы компании Sean John, принадлежащей Комбсу. Кроме того, в апреле сеть сняла продукцию компании рэпера с онлайн-продажи. Sean John не комментировали свое решение.

Ранее экс-возлюбленная Комбса Кассандра Вентура заявила, что рэпер подвергал ее насилию, в том числе сексуальному. Позднее телеканал CNN опубликовал запись, на котором Комбс бьет Вентуру ногами в коридоре отеля Лос-Анджелеса. Рэпер признал свою вину, а также заявил, что обратился за профессиональной помощью и начал проходить программу реабилитации.

После этого исполнителю предъявили обвинение в еще одном изнасиловании. 51-летняя Эйприл Лампрос подала иск в Верховный суд округа Нью-Йорк, заявив, что Комбс надругался над ней 30 лет назад.