ИИ превзошел людей в прогнозировании доходов

Модель GPT-4 оказалась успешнее людей в прогнозировании доходов компаний

Специалисты Чикагского университета (США) выяснили, что большие языковые модели (LLM) можно с успехом использовать для прогнозирования финансовых показателей тех или иных компаний. Исследование опубликовано на сайте организации.

Ученые провели несколько долгосрочных тестов и выяснили, что модели искусственного интеллекта (ИИ) способны точно предсказывать доходность компаний на основе финансовых отчетов. Более того, модели GPT-4 превзошли в этом людей, подготовив более точные финансовые прогнозы.

Проверяемая модель получила от исследователей балансовые отчеты и отчеты о прибылях и убытках. Затем ученые дали команду спрогнозировать доходы конкретной финансовой организации. В результате GPT-4, не имеющая какой-либо дополнительной информации о фирме и контекста, предсказала финансовые результаты с точностью 60 процентов. Для сравнения, точность прогнозов обычного аналитика колеблется в пределах 57 процентов.

Ученые объяснили, что при составлении прогноза ИИ фиксирует тенденции, рассчитывает коэффициенты и синтезирует информацию. Специалисты заключили, что LLM обладают обширной базой знаний и имеют более продвинутые способности распознавать закономерности, чем живой человек.

В конце мая американские ученые рассказали об использовании больших моделей искусственного интеллекта (ИИ) в отделениях скорой помощи. По их словам, ИИ оказался способен оптимизировать работу врачей конкретной клиники.