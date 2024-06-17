Финляндия поддержит премьера Эстонии на смену Боррелю

Премьер Орпо: Финляндия поддержит премьера Эстонии Каллас на смену Боррелю

Финляндия поддержит премьер-министра Эстонии Каи Каллас на смену Жозепу Боррелю, занимающему пост главы дипломатии Европейского союза (ЕС). Об этом заявил глава финского правительства Петтери Орпо, пишет Reuters.

«Если это будет Кая Каллас, то это будет хорошо для Финляндии. Она из нашего региона, мы ее знаем, она очень близка нам по духу», — рассказал политик.

Орпо также подчеркнул, что Финляндия поддержит Урсулу фон дер Ляйен при переизбрании на пост главы Европейской комиссии (ЕК).

Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что чиновники Евросоюза опасаются, что если Каллас сменит Борреля на посту главы европейской дипломатии, то она сконцентрируется на сдерживании России в ущерб другим регионам. Издание также отмечало, что антироссийская риторика стран Прибалтики вызывает определенное недоверие со стороны Брюсселя, в ЕС считают ее недостаточно конструктивной.