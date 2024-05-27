Дмитрий Медведев связал чемпионство «Зенита» с божьим промыслом

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на победу петербургского «Зенита» в чемпионате страны сезона-2023/2024. Его слова приводит РИА Новости.

Произошедшее политик связал со вмешательством бога. «Это труд тренерского коллектива, конечно, игроков "Зенита" и промысел божий», — отметил Медведев.

Экс-президент России добавил, что ему как уроженцу Санкт-Петербурга победа сине-бело-голубых особенно приятна. «"Зениту" я желаю новых побед и прекрасного футбола. Поздравляю вас. "Зенит" — чемпион», — заявил Медведев.

«Зенит» завоевал шестой подряд титул в Российской премьер-лиге (РПЛ) 25 мая. В последнем туре подопечные Сергея Семака обыграли «Ростов» (2:1), а их главный конкурент в борьбе за золотые медали «Динамо» проиграл «Краснодару» (0:1).