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13:13, 28 мая 2024Силовые структуры

Началась процедура снятия арестов с имущества Елены Блиновской

Адвокат: началась процедура снятия арестов с имущества Елены Блиновской

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Началась процедура снятия арестов с имущества Елены Блиновской. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление на суде сделала адвокат блогерши.

Ранее стало известно, что блогер намерена попросить Арбитражный суд признать ее ИП банкротом.

24 апреля Мосгорсуд продлил арест Блиновской на три месяца. Отмечалось, что в СИЗО блогерша останется до 26 июля.

В начале апреля сообщалось, что ФНС начислила Блиновской 227 миллионов рублей налогов. В суде представитель ФНС отметил, что Блиновская и ее супруг оплачивали счета через организации друг друга.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Изначально ее поместили под домашний арест, но позднее заключили под стражу из-за несоблюдения правил.

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      Екатерина Кашурникова
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