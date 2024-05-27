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16:56, 27 мая 2024Бывший СССР

Началась встреча президента Таджикистана и главы МВД России

Президент Таджикистана Рахмон проводит встречу с главой МВД РФ Колокольцевым
Эмомали Рахмон

Эмомали Рахмон. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Встреча президента Таджикистана Эмомали Рахмона и главы МВД России Владимира Колокольцева началась. Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что министр внутренних дел РФ прибыл в Душанбе. Встреча Рахмона и Колокольцева проходит во Дворце нации.

21 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с руководителем дипломатического ведомства Таджикистана Сироджиддином Мухриддином и обсудил подготовку к переговорам по вопросу миграции. Как отмечалось, стороны обсудили уровень отношений Москвы и Душанбе в контексте реализации достигнутых 9 мая договоренностей.

Ранее Рахмон назвал Россию стратегическим партнером и союзником Таджикистана. Он отметил, что недруги хотели бы поссорить страны, но Москве и Душанбе нужно сообща бороться с глобальными вызовами и угрозами.

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      Кристина Есикова
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