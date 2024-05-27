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17:00, 27 мая 2024Мир

Названы причины провала плана Украины по ЗАЭС

InfoBRICS: попытка Украины запугать жителей ударами по ЗАЭС провалилась

Фото: Stringer / Reuters

Попытка Украины запугать местных жителей ударами по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) провалилась из-за поддержки специальной военной операции (СВО). Об этом заявил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для InfoBRICS.

«Очевидно, что план Украины безуспешен: поддержка российских военных операций безусловна (...) Несомненно, многие жители боятся "нового Чернобыля", но этот страх заставляет их еще больше поддерживать Москву», — рассказал аналитик.

Лейрос также добавил, что западные СМИ стремятся исключительно отобразить точку зрения Киева на ситуации в Запорожье. По его словам, мир рано или поздно также узнает об этом.

Ранее итальянский журналист Андреа Лучиди и его бразильский коллега Лукас Лейрос, побывавшие на ЗАЭС, обвинили Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ядерном терроризме. По мнению бразильского эксперта, украинские власти используют обстрелы атомной станции как средство для психологического давления на местных жителей и их запугивания.

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      Максим Габриелян
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