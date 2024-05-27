Некоторых людей призвали отказаться от уколов ботокса

Дерматолог Ажигова призвала людей с аллергией отказаться от уколов ботокса

Людям с аллергией или воспаленной кожей следует отказаться от уколов ботокса, рассказала дерматолог, косметолог клиники La Salute Зара Ажигова. Почему процедура может навредить некоторым пациентам, врач объяснила «Ленте.ру».

Ажигова объяснила, что ботулинотерапия пользуется большим спросом из-за длительного эффекта в борьбе с морщинами. Однако, по словам дерматолога, несмотря на высокую востребованность и доступность процедуры, есть несколько категорий людей, которым она противопоказана.

Она призвала отказаться от инъекций ботокса людям с аллергическими реакциями, больной кожей, аутоиммунными заболеваниями, гиперчувствительностью к самому препарату.

Уколы ботокса противопоказаны беременным и кормящим женщинам, пациентам с раком, нарушением свертываемости крови Зара Ажигова дерматолог, косметолог

Также, продолжила врач, уколы ботокса могут привести к образованию грыжи на веках у людей с возрастной деформацией век и мешками под глазами. «Ботокс не решает проблемы глубоких морщин и вряд ли эффективно поможет людям, имеющим их. Препарат хорошо держится в верхней части лица, но в нижней, более подвижной, части эффект от процедуры сохраняется не так долго, — отметила Ажигова. — К тому же, ботулотоксин быстро выводится из организма при злоупотреблении алкоголем и приеме витаминов группы В».

В заключение дерматолог рекомендовала не увлекаться процедурой и выдерживать рекомендуемые специалистами временные рамки между введением препарата. При злоупотреблении ботоксом некоторые мышцы перестают выполнять свою функцию, но соседние, забирая на себя часть их «работы», перенапрягаются. Из-за этого формируются новые морщины, заключила Ажигова.

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