Компьютерные игры запретили передавать по наследству

ArsTechnica: видеоигры в Steam нельзя законно передать по наследству

Пользоваться видеоиграми в Steam после кончины владельца аккаунта незаконно. К такому выводу пришли авторы издания ArsTechnica.

Журналисты медиа обратили внимание на проблему, поднятую участниками форума Resetera. Один из них спросил специалиста поддержки игрового сервиса Steam, что будет с играми после его ухода из жизни — в компании ответили, что игровой аккаунт нельзя передавать по наследству.

Специалисты изучили правила площадки и нашли однозначное подтверждение запрета на передачу аккаунта по наследству. В соглашении говорится, что игровой профиль принадлежит только одному лицу, которое не имеет права делиться логином или паролем с другими пользователями.

Авторы предположили, что владелец ПК может передать свой компьютер и весь цифровой контент другому, оформив наследство по закону. Они обнаружили описание этого прецедента в журнале Santa Clara High Technology Law Journal за 2013 год. В нем юрист Клодин Вонг отмечал, что в этом случае цифровыми продуктами можно будет пользоваться только на том устройстве, на котором они хранятся, и нельзя переносить их на другие носители.

В заключение авторы издания отметили, что пользователь может заранее передать логин и пароль от своего профиля с играми родственникам или друзьям. Однако они не будут считаться новыми владельцами аккаунта по закону.

В конце мая американская корпорация Tesla прекратила поддержку игр Steam на фирменных автомобилях. При этом видеоигры, относящиеся к платформе Tesla Games, остались на бортовых компьютерах электромобилей.