Тайвань за сутки зафиксировал вблизи 21 воздушное судно КНР
ВС Тайваня зафиксировали приближение 21 воздушного судна и 11 кораблей НОАК
Тайвань за сутки зафиксировал приближение 21 летательного аппарата и 15 кораблей Китая. Об этом сообщило Министерство обороны Тайваня.
Вооруженные силы заметили 11 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), а также четыре корабля морской полиции КНР.
По данным ведомства, десять летательных аппаратов вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня в юго-западной и юго-восточной частях острова.