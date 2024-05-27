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06:12, 27 мая 2024Мир

Тайвань за сутки зафиксировал вблизи 21 воздушное судно КНР

ВС Тайваня зафиксировали приближение 21 воздушного судна и 11 кораблей НОАК

Тайвань за сутки зафиксировал приближение 21 летательного аппарата и 15 кораблей Китая. Об этом сообщило Министерство обороны Тайваня.

Вооруженные силы заметили 11 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), а также четыре корабля морской полиции КНР.

По данным ведомства, десять летательных аппаратов вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня в юго-западной и юго-восточной частях острова.

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      Марина Совина
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