Тайвань за сутки зафиксировал вблизи 21 воздушное судно КНР

ВС Тайваня зафиксировали приближение 21 воздушного судна и 11 кораблей НОАК

Тайвань за сутки зафиксировал приближение 21 летательного аппарата и 15 кораблей Китая. Об этом сообщило Министерство обороны Тайваня.

Вооруженные силы заметили 11 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), а также четыре корабля морской полиции КНР.

По данным ведомства, десять летательных аппаратов вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня в юго-западной и юго-восточной частях острова.