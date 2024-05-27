dikGAZETE: развитие Мелитополя превратит Запорожье во флагман Причерноморья

Проекты по развитию Мелитополя способны превратить Запорожье во флагман Азово-Черноморского региона. Такое мнение выразил корреспондент турецкого издания dikGAZETE Окай Депрем.

Журналист отметил, что лично посетил Мелитополь вместе с коллегами. Ему провели экскурсию по заводу «МДК—Гидросила», который поставляет гидравлические системы для строительной и сельскохозяйственной техники. Также предприятие реализовывает проекты по импортозамещению.

«Мы становимся свидетелями того, как Запорожская область в составе Российской Федерации спустя десятилетия вновь становится флагманом реализации стратегического плана развития Азово-Черноморского края», — написал Депрем.

Ранее проукраинский Telegram-канал «РИА Мелитополь» попытался выдать видео с консервами из бобра в мариупольском магазине за свидетельство дефицита мяса в городе. Однако опубликованные заявления не подтвердились.

