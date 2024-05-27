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06:38, 27 мая 2024Интернет и СМИ

Турецкий журналист восхитился проектами по развитию Мелитополя

dikGAZETE: развитие Мелитополя превратит Запорожье во флагман Причерноморья

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Проекты по развитию Мелитополя способны превратить Запорожье во флагман Азово-Черноморского региона. Такое мнение выразил корреспондент турецкого издания dikGAZETE Окай Депрем.

Журналист отметил, что лично посетил Мелитополь вместе с коллегами. Ему провели экскурсию по заводу «МДК—Гидросила», который поставляет гидравлические системы для строительной и сельскохозяйственной техники. Также предприятие реализовывает проекты по импортозамещению.

«Мы становимся свидетелями того, как Запорожская область в составе Российской Федерации спустя десятилетия вновь становится флагманом реализации стратегического плана развития Азово-Черноморского края», — написал Депрем.

Ранее проукраинский Telegram-канал «РИА Мелитополь» попытался выдать видео с консервами из бобра в мариупольском магазине за свидетельство дефицита мяса в городе. Однако опубликованные заявления не подтвердились.

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      Евгений Силаев
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