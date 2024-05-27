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04:06, 27 мая 2024Интернет и СМИ

В Австралии раскрыли планы России и Китая на встречах БРИКС

Sky News Australia: БРИКС позволит РФ и КНР укрепить отношения с Глобальным Югом
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Florence Lo / Reuters

Мероприятия БРИКС и ШОС в 2024 году позволят России и Китаю еще активнее укреплять свои отношения с Глобальным Югом. Планы Москвы и Пекина раскрыли в материале Sky News Australia.

«Эта их программа получит дальнейшее развитие во время саммитов ШОС и принявшей новых членов БРИКС позднее в этом году», — говорится в статье.

По словам автора материала, Россия и Китай никогда не прибегают к политическому или экономическому давлению, чтобы укрепить связи со странами Глобального Юга. Отмечается, что такая политика выгодно отличает страны от Соединенных Штатов и их союзников.

В статье также говорится, что Запад неуклонно теряет влияние в мире. По мнению автора, взаимовыгодное сотрудничество России, КНР и стран Глобального Юга способствует формированию альтернативных центров силы в новом многополярном мире.

Ранее ливанский телеканал Al Mayadeen сообщил, что президент России Владимир Путин восхитил страны Глобального Юга, бросив вызов НАТО и подорвав легитимность идеологического превосходства Запада.

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      Марина Совина
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