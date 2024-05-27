В Германии рассказали о снижении эффективности HIMARS

Welt: эффективность ракет HIMARS снизилась из-за российских систем РЭБ

Эффективность высокоточного оружия американского производства, которое было передано Киеву, снизилась из-за работы российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом рассказал журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.

«Русские в сфере радиоэлектронной борьбы достигли большого прогресса, и они могут заглушать американские боеприпасы со спутниковым наведением настолько сильно, что они теряют свою эффективность», — сказал он.

Журналист отметил, что это касается ракет реактивных систем залпового огня HIMARS и управляемых активно-реактивных снарядов M982 Excalibur калибра 155 миллиметров. По его словам, Киев просит американских партнеров усовершенствовать оружие, иначе Вооруженным силам Украины (ВСУ) придется от него отказаться.

Ранее в мае источники Reuters сообщили, что российские средства РЭБ эффективны против американских бомб наземного базирования GLSDB, которые используют ВСУ.

В апреле польское издание Interia писало, что GLSDB используют GPS-навигацию, которую успешно подавляют российские комплексы РЭБ.