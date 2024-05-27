В России оценили рост зарплат учителей

Кабмин: зарплаты преподавателей в России в 2023 году выросли на 13 процентов

В 2023 году средние зарплаты педагогов, учителей и научных работников в России увеличились вплоть до 13 процентов. Рост зарплат оценили в кабмине в ответ на письменные вопросы депутатов Госдумы, сообщает РИА Новости.

По данным правительства, в первом полугодии 2023-го среднемесячная зарплата преподавателей поднялась на 13 процентов. Доход научных сотрудников стал больше на 9 процентов в годовом выражении. При этом с 2013 года эти показатели выросли в 2,8 и 3,2 раза соответственно. Зарплаты педагогов изменились с 40 428 до 111 421 рубля, а научных сотрудников — с 41 623 до 134 391 рубля.

Как показал опрос Superjob, достойная зарплата школьного учителя в России составляет 95 тысяч рублей. Так на соответствующий вопрос во всех округах страны ответили 1,6 тысячи работающих россиян старше 18 лет. При этом указанная сумма оказалась на 10 тысяч рублей выше у мужчин, нежели у женщин, а также у тех, кто старше 35 лет.

В конце 2023 года президент России Владимир Путин поручил правительству разработать системные подходы для решения проблемы оплаты труда учителей. По словам главы государства, нужно совершенствовать и делать справедливыми механизмы оплаты труда педагогов. Прежде всего заметно увеличить доходы учителей в тех регионах страны, где они существенно ниже, чем в среднем по стране.