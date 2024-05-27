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17:44, 27 мая 2024Россия

В Совфеде ответили на слова премьера Грузии о возвращении Абхазии и Южной Осетии

Сенатор Джабаров: Грузия сама виновата в потере Абхазии и Южной Осетии

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Грузия сама виновата в потере Абхазии и Южной Осетии, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Ответ на заявление грузинских властей о будущем обеих республик он опубликовал в Telegram.

26 мая грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявил о планах вернуть контроль над Абхазией и Южной Осетией в 2030 году.

Утрата двух бывших грузинских регионов была во многом обусловлена многолетней политикой Тбилиси, заявил Джабаров. В связи с заявлением Кобахидзе он напомнил о необходимости не допустить раскачивания общественно-политической обстановки в Грузии, «как во многих бывших союзных республиках». Также сенатор упомянул о давлении, которое оказывают на грузинское руководство западные страны.

Ранее на заявления грузинского премьера отреагировали в Абхазии и Южной Осетии. В первой из стран слова Кобахидзе назвали популизмом в преддверии выборов, адресованным к аудитории внутри самой Грузии. В свою очередь, в Цхинвале напомнили, что государство обрело независимость в результате многолетней борьбы с «грузинским фашизмом», и сочли прозвучавшие в Тбилиси слова неприемлемыми.

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      Алан Босиков
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