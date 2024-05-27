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18:14, 27 мая 2024Мир

Захарова ответила на ограничение передвижения российских дипломатов в Польше

Захарова: РФ ответит на ограничения передвижения дипломатов в Польше

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Россия примет ответные меры из-за ограничения передвижения дипломатов в Польше так, чтобы власти страны «сильно пожалели». Об этом ТАСС заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

По ее словам, детали ограничений пока неизвестны. МИД Польши только анонсировал ноту. «Когда получим, изучим и примем ответные меры, чтобы захлебнувшаяся в русофобии польская верхушка сильно пожалела о предпринятых очередных антироссийских шагах», — отметила представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава ограничит передвижение по своей стране дипломатов из России. Глава польского МИД уточнил, что целью данных мер является борьба с саботажем, в причастности к которому Варшава обвиняет Москву.

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      Лина Пивоварова
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