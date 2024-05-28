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19:44, 28 мая 2024Из жизни

Двое мужчин украли 999 пар кроссовок на 10,3 миллиона рублей

Двоих укравших 999 пар кроссовок китайцев задержали в Японии

Фото: Yuriko Nakao / Reuters

Двоих мужчин, укравших 999 пар кроссовок общей стоимостью 18 миллионов йен (10,3 миллиона рублей) задержали в Токио, Япония. Об этом пишет новостная платформа Centrocorporesano.

Как сообщает местная полиция, подозреваемые являются китайцами. Большая часть кроссовок, которые они преступно вынесли с обувного склада в начале 2024 года, была отправлена в Китай. Задержанные, 28-летний Синь Яньнань и 41-летний Шао Минчжи, обвинения отрицают.

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Известно, что Синь руководит компанией по продаже обуви. Он сотрудничал с фирмой, со склада которой украл кроссовки, — с того времени у него остался ключ от здания. Полиция предполагает, что так мужчины и пробрались на склад.

Ранее сообщалось, что в Таиланде поймали обезьяну, воровавшую женское нижнее белье. Она мешала работе магазинов, пока в ее ловлю не вмешались местные власти.

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      Юлия Юткина
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