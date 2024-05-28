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18:36, 28 мая 2024Наука и техника

Китайская компания сообщила о планах по запуску 10 тысяч спутников

Компания Hongqing Technology сообщила о планах по запуску 10 тысяч спутников

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Китайская компания Hongqing Technology направила в Международный союз электросвязи (МСЭ) документ о предварительных планах по запуску 10 тысяч спутников группировки Honghu-3. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Космические аппараты предполагается размещать в 160 орбитальных плоскостях, с чем странам-участникам МСЭ предлагается ознакомиться.

Издание напоминает, что Honghu-3 может стать третьей китайской мегагруппировкой спутников, а Hongqing Technology принадлежат 48 процентов акций компании LandSpace, разрабатывающей многоразовую ракету Zhuque-3.

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В январе LandSpace впервые вертикально посадила прототип ступени многоразовой ракеты Zhuque-3.

В июле 2023-го компания LandSpace первой в мире запустила ракету космического назначения Zhuque-2, двигатель которой работает на кислороде и метане.

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      Иван Потапов
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