Столетняя женщина назвала секрет долголетия

Столетняя женщина из британского Бирмингема назвала оптимизм секретом долголетия

Жительница британского города Бирмингем, графство Уэст-Мидлендс, готовящаяся отпраздновать столетний юбилей, назвала секреты долголетия. Об этом сообщает BBC News.

Сильвия Могг родилась в Лондоне в 1924 году. В юности она пережила Вторую мировую войну и немецкие бомбардировки Лондона, позднее изучала химию и физику в одном из колледжей Лондонского университета. Долгое время работала учительницей естественных наук. Когда ей было уже за 70 лет, увлеклась бриджем и до сих пор отлично играет в эту карточную игру. За это в бирмингемском бридж-клубе ее прозвали Сильвия-акула.

По мнению женщины, секрет долгой жизни заключается в оптимизме. Кроме того, по ее мнению, не следует слишком волноваться из-за проблем. «Старайтесь извлекать максимум из каждой минуты, ведь мир чудесен», — говорит она.

Думаю, все дело в оптимизме. И не нужно себя терзать из-за всяких вещей, лучше попробовать найти выход. Я верю в определенный уровень духовности, но без церковных догм, я же человек науки. Только самая суть — возлюби ближнего твоего как самого себя, это довольно просто Сильвия Могг долгожительница

Ранее 103-летняя долгожительница из Великобритании отпраздновала очередной день рождения и раскрыла секрет долголетия. Причиной долгой жизни британка считает доброе отношение к себе и другим.