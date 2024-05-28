Мадуро назвал виновного в провале переговоров России и Украины

Мадуро: США и ЕС не дали России заключить мирный договор с Украиной

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предположил, почему России и Украине не удалось заключить мирный договор весной 2022 года. Об этом он высказался в еженедельной программе «С Мадуро плюс» телеканала Venezolana de Televisión.

Мадуро назвал виновного в провале переговоров России и Украины и подчеркнул, что США и Европейский союз (ЕС) не дали сторонам заключить соглашение.

«Проект договора был готов к подписанию, но правительство США и элиты Евросоюза отдали приказ не подписывать соглашение», — подчеркнул он.

По мнению политика, конфликт на Украине «продолжается, чтобы оправдать крупные доходы производителей вооружений». Он добавил, что было принято решение «совершить интервенцию и победить Россию».

Конференция по урегулированию конфликта на Украине без участия России пройдет 15 и 16 июня на курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации более 160 стран.