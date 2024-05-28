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01:43, 28 мая 2024Мир

В МИД России заявили о страдающих синдромом ревизионизма президентах США

МИД России: президент США Байден страдает синдромом исторического ревизионизма
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Lev Radin / Global Look Press

Президент США Джо Байден страдает синдромом ревизионизма, забывая о вкладе СССР в разгром фашизма, заявили в МИД России. Об этом пишет ТАСС.

В ведомстве прокомментировали выступление американского лидера, в котором он отметил исключительную роль США в победе над Третьим рейхом. «Современные президенты США через одного страдают синдромом исторического ревизионизма», — подчеркнули дипломаты.

Они напомнили, что Вашингтон «финансирует неонацистский режим в Киеве и поставляет ему оружие». «Сегодня американская исключительность — это предательство собственного антифашистского прошлого», — добавили в МИД.

Ранее Байден заявил, что США «спасли мир от фашизма и освободили Европу» во Второй мировой войне, сохранив независимость многих стран. Он указал, что американцы на протяжении десятилетий «сражаются с автократиями», отметив «тех, кто выступал против коммунизма в Корее и Вьетнаме».

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      Марина Совина
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